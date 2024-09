Fed-Mitglied Waller ist 'aufgeschlossen' für größere Zinssenkung

NOTRE DAME (dpa-AFX) - US-Notenbank-Direktor Christopher Waller hat sich nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts offen für eine größere Leitzinssenkung gezeigt. Es sei wichtig, dass die US-Notenbank in diesem Monat mit der Senkung der Zinsen beginne, sagte er am Freitag an der Universität von Notre Dame. Er sei "aufgeschlossen" für eine stärkere Zinssenkung und würde sich gegebenenfalls für eine solche einsetzen.

Der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht war erneut schwächer als erwartet ausgefallen. "Die aktuelle Datenlage erfordert nicht mehr Geduld, sondern sie erfordern Maßnahmen", sagte Waller.

An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die US-Notenbank am 18. September ihre Leitzinsen senken wird. Offen ist jedoch, ob die Zinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte reduzieren werden./jsl/jha/