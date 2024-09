Kursgewinne - US-Arbeitsmarktbericht enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am frühen Abend um 0,21 Prozent auf 134,45 Zähler. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel 2,17 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Trend weiter abgeschwächt. Die US-Wirtschaft hat im August nach Angaben des US-Arbeitsministeriums weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem stark nach unten revidiert.