Aktien New York Techwerte leiden unter Prognose des Chipkonzerns Broadcom Am US-Aktienmarkt sind die Technologiewerte am Freitag erneut stark unter Druck geraten. Als Belastung erwies sich diesmal ein Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom . Der Chipkonzern hatte mit seiner Prognose enttäuscht. Technologie-Aktien würden …