TECNO MEGA MINI Gaming G1 gewinnt den Global Product Technology Innovation Award 2024 auf der IFA 2024

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Funkausstellung IFA Berlin 2024, eine der weltweit größten Ausstellungen für Unterhaltungselektronik, beginnt heute offiziell in Berlin. Bei dieser Veranstaltung wurde der mit Spannung erwartete Global Product Technical Innovation Award 2024 enthüllt, bei dem das TECNO MEGA MINI Gaming G1 den begehrten Design and Technology Integration Innovation Gold Award erhielt. Diese Auszeichnung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der Marke TECNO auf internationaler Ebene.

Als globale innovative Technologiemarke mit Niederlassungen in über 70 Märkten hat sich TECNO der Revolutionierung des digitalen Erlebnisses in globalen Schwellenländern verschrieben und setzt sich unermüdlich für die perfekte Integration von zeitgemäßem, ästhetischem Design mit den neuesten Technologien ein. TECNO bietet eine breite Palette von AIoT-Produkten an, darunter intelligente Wearables, Laptops, Tablets und Smart-Home-Produkte.