Neudefinition von Luftqualität und Energieeffizienz

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Premium-Klimageräte von TCL demonstrieren das

Engagement für Nachhaltigkeit und bieten Verbrauchern in ganz Europa die

innovativsten Klimageräte



TCL, eine weltweit führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, freut

sich, auf der IFA 2024 die FreshIN 3.0 Inverter-Klimaanlage vorzustellen.





Die Klimaanlagenindustrie steht derzeit vor drei großen Herausforderungen:gesundheitliche Bedenken in Bezug auf Atemwegserkrankungen, Energieverbrauch unddie Förderung einer gesunden Umwel Die dritte Generation der FreshINInverter-Klimageräte von TCL stellt sich diesen Herausforderungen und definiertneu, was die Verbraucher von ihren Hauskühlungslösungen erwarten können, indemsie nicht nur die Temperatur reguliert, sondern auch die Luftqualitätverbessert, den Energieverbrauch optimiert und die Geräuschentwicklungreduziert.Weitere Informationen erhalten Sie bei einer TCL-Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.Die FreshIN-Technologie stellt die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer inden Vordergrund, indem sie die Luftqualität verbessertDie TCL-Klimaanlagentechnologie geht weit über die Schaffung eines komfortablenWohnumfelds hinaus; sie verbessert aktiv die Luftqualität in Innenräumen undmacht die Wohnungen in ganz Europa gesünder und entspannter.Mit dem patentierten Design des anhebbaren Frischlufteinlasses - "FreshIN" -informiert Sie die TCL FreshIN 3.0-Klimaanlage, wenn frische Luft in Ihren Raumgelangt, und leitet sie durch die obere Abdeckung. Ergänzt wird diese innovativeFunktion durch das branchenführende TVOC Detection System , mit dem Sie dieLuftqualität auf einen Blick überwachen können. Das System ändert seine Farbe inEchtzeit je nach Grad der erkannten Luftschadstoffe, sodass Sie sofort sehenkönnen, wann die Luft sauber und sicher ist oder wann Maßnahmen zur Verbesserungder Luftqualität erforderlich sind.Der FreshIN 3.0 geht mit seinen Quadrupuri-Filtern noch einen Schritt weiter -einem vierlagigen Filtersystem, das Partikel effizient filtert und die Raumluftmit sauberer, frischer Luft auffrischt, sodass Sie auch bei schlechtenAußenluftbedingungen frische Luft genießen können. Wenn die Außenluft nichtideal ist, wird die Innenluft durch die Quadrupuri-Filter geleitet,einschließlich des Vorfilters, der antibakteriellen Silberionenschicht, desEPA-Effizienzfilters und des hochdichten Filters, wodurch eine effektiveLuftreinigung gewährleistet wird. So können Allergiker leichter atmen und beijedem Atemzug höchsten Komfort genießen.Darüber hinaus verfügt der FreshIN 3.0 AC über die Selbstreinigungsfunktion ,die Allergene und Bakterien reduziert, sodass die Wartung mühelos ist und die