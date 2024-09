Newcore Gold meldet Aufstockung der Finanzierung in Form einer Privatplatzierung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

6. September 2024, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bedingungen seiner am 5 September 2024 angekündigten nicht über einen Makler vermittelten Finanzierung in Form einer Privatplatzierung gemäß der Listed Issuer Financing Exemption [Befreiung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten] (siehe nachstehende Definition) ändert und nun beabsichtigt, bis zu 5.500.000 $ (vergl. mit zuvor 5.000.000 $) über ein Emissionsangebot von bis zu 18.965.518 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,29 $ pro Einheit zu beschaffen (das „Emissionsangebot“). Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner Haltefrist.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (ein ganzer Warrant jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 12 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungstätigkeiten in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital zu verwenden. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange kann eine Vermittlungsgebühr zahlbar sein.

Das Emissionsangebot soll planmäßig am oder um den 26. September 2024 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) richtet sich das Emissionsangebot entsprechend der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die „Listed Issuer Financing Exemption“) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada mit Ausnahme von Quebec. Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner Haltefrist.

