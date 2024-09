Ehrliche Politik: eine Verstörungstheorie

Der Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachen erinnert mich an den augenblicklichen Zustand der Fußballmannschaft meines Freundes Uwe: Wenn man nach 2:8 nur noch 1:5 verliert, ist das zwar ein Fortschritt, doch so richtig weiterhelfen tut das nicht.

Auf die Politik übertragen gilt das sowohl für die AfD als auch für die Kartellparteien. So, wie es jetzt aussieht, kommt nämlich niemand wirklich weiter und wir versinken völlig im Schlumpf.

Wahrscheinlich müssen die Regierenden bald sogar die Fünf-Prozent-Klausel abschaffen und mit der Tierschutzpartei koalieren, um noch eine Mehrheit zu haben.

Wäre es da nicht angesagt und besser, wenn endlich alle Parteien mit dem Lügen aufhören und die Wahrheit sagen würden? Würde das nicht enorm weiterhelfen?

Dann könnte die CDU endlich dazu stehen, dass sie die Mutter aller Messerschlitzerparteien ist und seit 2015 das Grundgesetz und viele Einzelgesetze nicht mehr befolgt.

Das wäre doch mal etwas Ehrliches.

Und die Kanzlerpartei SPD könnte dann zugeben, dass der Kanzler der Sprengung von Nord Stream durch die USA zugestimmt hat, weil es für Deutschland gut wäre, die Plänen seiner Alliierten nicht zu torpedieren.

Und dass man solche Dinge in Deutschland viel besser im Sozialismus und ohne Meinungsfreiheit lösen kann.

Das wäre doch mal etwas Ehrliches.

Und die Grünen könnten endlich richtig klarmachen, dass sie den Standort Deutschland vernichten wollen, weil ein buntes Land doch viel schöner ist als das ganze Industriegestinke.

Und dass sie dafür bereits halb Deutschland gekauft und in ihren NGOs auf Linie gebracht haben

Das wäre doch mal etwas Ehrliches.

Und Frau Wagenknecht könnte sagen: Nomen est omen! Und dass sie in Wahrheit nur die Räder der Altparteien weiterlaufen lassen will.

Das wäre doch mal etwas Ehrliches.

Für den Wähler würde das in Zukunft eine Menge vereinfachen. Da kann dann jeder frei und offen für sich entscheiden, ob er lieber aufgeschlitzt, vergewaltigt werden oder sein Vermögen verlieren will.

Es geht auch alles zusammen, dann nennt sich dann Ampel.

Er kann zudem auch entscheiden, ob er sich nur seine Meinung verbieten lassen will oder ob er dazu noch eine Hausdurchsuchung oder sogar eine Einweisung in ein Lager buchen will.

Das wäre doch wirklich eine ganze Menge Ehrliches.

Fehlt noch was?

Ich denke nicht. Denn da wir heute ja keine Wahlfreiheit mehr haben, wenn es um das Regieren geht, bleibt die AfD inexistent und der Verfassungsschutz gesichert linksextrem.

Offen ist bei allem allerdings eine wichtige Frage: Wird es 2025 und danach überhaupt noch Wahlen geben?

Denn wenn die 72 Geschlechter in unserem Land Russland in einen zweiten Vaterländischen Krieg zwingen, sind die ja gar nicht mehr nötig.

Dann müsste sich die Waffenpartei FDP auch nicht auflösen. So gibt dann plötzlich auch alles einen Sinn und passt wie ein Puzzle zusammen.

Im Rahmen einer großen Verstörungstheorie.

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de