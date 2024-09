Die fortschreitende Abkühlung des Arbeitsmarktes ebnet den Weg für die mehrheitlich erwartete Zinswende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf ihrer anstehenden Sitzung.

Rezessionssorgen wurden zugleich gedämpft, weil die Arbeitslosenquote wie mehrheitlich erwartet auf 4,2 % nachgab.

Im Monat zuvor war sie mit 4,3 % auf das höchste Niveau seit Oktober 2022 geklettert, was eine crashartige Korrekturwelle an den Aktienmärkten einleitete (siehe „Jetzt rollt die Lawine“). Dagegen konnten die Anleger dieses Mal gelassen auf die Arbeitsmarktdaten blicken, was in einer ersten Reaktion zu Kursgewinnen führte.

Dow Jones: Auf eine starke Erholung folgt schnell ein neues Tief

Vor allem beim Dow Jones sorgten diese gemäß der vorgestrigen Analyse für Entwarnung, weil sich die Kurse schnell über die gebrochenen Unterstützungen zurückarbeiten konnten (grüne Linien im folgenden Chart). Dadurch schien die Welle C bereits am vorgestrigen Tief bei 40.524,65 Punkten ein Ende gefunden zu haben. Zumal sich gestern vor der starken Kurserholung höhere Tiefs bildeten (grüne Aufwärtslinie).

Doch kurz nach Beginn des offiziellen US-Handels ebbte die Kauflaune ab. Die Anleger nutzen die gestiegenen Kurse wieder für Gewinnmitnahmen und schickten die Kurse erneut in eine Abwärtsbewegung – „sell the rally“ statt „buy the dip“ also. Dadurch wurde ein tieferes Hoch gebildet (rote Abwärtslinie) und das Zwischenhoch bei rund 41.200 Punkten nicht überwunden. Somit ist die zweite Abwärtswelle (Welle C) noch intakt.

Durch die Überschneidungen im Kursverlauf besteht aber die Hoffnung, dass diese nicht mehr in Form einer steilen Impulswelle verläuft. Und für den vorgestern ins Spiel gebrachten Short-Trade besteht die Gefahr, dass es erneut zu schnellen Kurserholungen kommt. Daher würde ich diesen nun auf Einstiegskurs absichern.

