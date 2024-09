Kupfer immer fragiler. Droht jetzt ein Abverkauf?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Noch im August schien sich der Kupferpreis oberhalb von 5 US-Dollar / lb festsetzen zu können. Doch das Industriemetall konnte das exponierte Hoch nicht lange halten. Aufkommende Sorgen im Hinblick auf die Nachfrage zogen der Rallye den Stecker. Es entwickelte sich eine scharfe Korrektur. Erst Ende Juni setzte Kupfer ausgehend von den 4,3 US-Dollar zu einer Gegenbewegung an. Nach einer kurzen Erholung in Richtung 4,6+ US-Dollar geriet Kupfer erneut in Bedrängnis. Dieses Mal ging es für das Edelmetall unter die 4,0 US-Dollar. Auf diesen Schwächeanfall folgte der bis zuletzt zu beobachtende Erholungsversuch. Doch dieser ist mittlerweile bereits Geschichte.

Droht ein ähnliches Szenario wie im Juni / Juli?

Vom Muster her erinnert die jüngste Preisentwicklung stark an die Phase Juni / Juli, als eine vielversprechende Erholung nahtlos in eine veritable Korrekturphase überging. Es ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nicht auszuschließen, dass Kupfer nun dieses Szenario ein weiteres Mal droht. Vor diesem Hintergrund kommt dem jüngsten Verlaufstief bei 3,9+ US-Dollar eine große Bedeutung zu. Genauso, wie im Sommer, als das Zwischentief bei 4,3 US-Dollar unterschritten wurde und damit der Abverkauf in Richtung 3,9+ US-Dollar ausgelöst wurde, könnte ein Rücksetzer unter die 3,9+ US-Dollar die Tür zu einer Bewegung in Richtung 3,7 US-Dollar oder 3,5 US-Dollar öffnen.

Fundamentes Umfeld belastet

Bedenken hinsichtlich der (chinesischen) Kupfer-Nachfrage begleiten das Handelsgeschehen schon länger. Diese Bedenken wurden zuletzt immer wieder durch ambivalente Konjunkturdaten gefüttert. Die aktuelle Korrektur im Technologiesektor befeuert die Schwäche des Industriemetalls zusätzlich, findet es doch in zahlreichen Bereichen Anwendung. Nicht zuletzt die schwachen Ausblicke von Nvidia und ganz aktuell von Broadcom trübten hier die Stimmung. Auch vom Devisenmarkt kommen aktuell keine positiven Impulse für den Kupferpreis. Der US-Dollar scheint seine Abwärtsbewegung beendet zu haben und könnte nun vor einer Erholung stehen.

Fazit

Dunkle Wolken sind über dem Industriemetall aufgezogen. Auf kurze Sicht ist mit weiteren Störfeuern und Preisverwerfungen zu rechnen. So könnte ein Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar eine weitere und womöglich knackige Korrekturphase einläuten. Um die Lage aus charttechnischer Sicht zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 4,3 US-Dollar.

Ungeachtet dieser temporären Störfeuers bleiben die mittel- und langfristigen Perspektiven für Kupfer aber ungetrübt. Und das macht wiederum die Aktien von Kupferproduzenten auf lange Sicht interessant und aussichtsreich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte