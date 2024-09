Desert Gold kündigt Incentive-Programm zur vorzeitigen Ausübung von Warrants an

Delta, British Columbia – (6. September 2024) / IRW-Press / – Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (FWB: QXR2) (OTCQB: DAUGF) (das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung eines Incentive-Programms für die Ausübung von Warrants (das „Programm“) bekannt zu geben, das die Ausübung von bis zu 48.235.326 nicht börsennotierten Warrants auf Stammaktien des Unternehmens (die „zulässigen Warrants“) fördern soll, die im Rahmen der Privatplatzierungen des Unternehmens emittiert wurden, die am 21. Dezember 2022, 23. Januar 2023 und 2. Februar 2023 (zusammen „Finanzierung 1“) und der Privatplatzierung, die am 26. März 2024 und 22. Mai 2024 abgeschlossen wurde (zusammen „Finanzierung 2“). Die Warrants aus Finanzierung 1 und Finanzierung 2 hatten einen Ausübungspreis von 0,08 $.