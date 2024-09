Jensen Huang verkauft 5 Millionen Nvidia-Aktien: Was steckt dahinter? In den letzten Monaten hat Jensen Huang, der CEO von Nvidia, über 5 Millionen Aktien des Unternehmens verkauft, was aus einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Zwischen dem 13. Juni und dem 4. September 2023 …