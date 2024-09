Bayer-Aktie auf Kurs: Hoffnung auf Trendwende nach 3,9% Kursanstieg!

Die Aktie befindet sich seit Februar in einem Seitwärtstrend, der zwischen 25 und 30 Euro schwankt. In diesem Zeitraum gab es keine ernsthaften Versuche, den Trend nach oben oder unten zu durchbrechen, was auf die fehlende operative Wende des Unternehmens zurückzuführen ist. Dennoch zeigen technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD eine positive Entwicklung, was auf mögliche bullishe Divergenzen hinweist. Diese könnten mittelfristig zu einer nachhaltigen Trendwende führen.

Die Bayer-Aktie hat am Donnerstag mit einem Kursanstieg von 3,9 Prozent den ersten Platz im DAX belegt, was die Hoffnung auf eine mögliche Trendwende bei dem Unternehmen nährt. Bayer gilt als einer der heißesten Turnaround-Kandidaten im deutschen Leitindex, nachdem die Aktie in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Abwärtstrend verzeichnete. Anleger spekulieren darauf, dass das Unternehmen, das einst als Vorzeigeunternehmen der deutschen Pharma- und Chemieindustrie galt, bald wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren könnte.

Am Donnerstag überwand die Bayer-Aktie zudem die 200-Tage-Linie, was als weiteres Kaufsignal gewertet wird. Um jedoch ein prozyklisches Kaufsignal zu generieren, muss der Kurs den Widerstandsbereich zwischen 29 und 30,40 Euro überwinden. Analysten zeigen sich optimistisch: Sachin Jain von der Bank of America hat seine skeptische Einschätzung aufgegeben und das Kursziel auf 31 Euro angehoben, was auf Fortschritte in den laufenden Rechtsstreitigkeiten hinweist, die das Unternehmen belasten.

Am Freitag setzte sich der positive Trend fort, und die Bayer-Aktie stieg um weitere 3,2 Prozent auf 29,89 Euro, was den höchsten Stand seit Mai markiert. Analysten und Anleger sind gespannt, ob der Kurs die 30-Euro-Marke überschreiten kann, was das Ende der siebenmonatigen Bodenbildungsphase bedeuten würde.

Insgesamt zeigen sich die Chancen für eine Erholungsrallye der Bayer-Aktie angesichts der verbesserten technischen Indikationen und der positiven Analystenmeinungen als vielversprechend. Anleger sollten die Aktie im Auge behalten und gegebenenfalls mit einem Stopp-Buy bei 30,40 Euro agieren.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 28,89EUR auf Tradegate (06. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.