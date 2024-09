Ölpreise steigen nach OPEC+ Entscheidung: Was bedeutet das für die Märkte?

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise nach einer Phase signifikanter Verluste. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 73,53 US-Dollar, was einem Anstieg von 86 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober erhöhte sich um 94 Cent auf 70,11 Dollar. Diese Preisbewegungen wurden durch die Entscheidung des Ölverbunds OPEC+ beeinflusst, die geplante Ausweitung der Ölförderung um zwei Monate zu verschieben. Anstatt einer Erhöhung um 180.000 Barrel pro Tag im Oktober, wird diese Maßnahme nun erst später umgesetzt, was den Ölpreisen Auftrieb gab.

Zusätzlich sanken die Ölreserven in den USA stärker als erwartet, was die Preise weiter stützte. Die Bestände fielen um 6,9 Millionen Barrel auf 418,3 Millionen Barrel, während Volkswirte nur mit einem geringfügigen Rückgang gerechnet hatten. Normalerweise führen schrumpfende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt zu einem Anstieg der Ölpreise.