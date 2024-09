ATOSS Software SE: Erfolgreiche Aktienplatzierung stärkt Liquidität und Wachstum!

Die ATOSS Software SE hat am 5. September 2024 die geplante Privatplatzierung von Aktien erfolgreich abgeschlossen, um den Streubesitz und die Liquidität ihrer Aktien zu erhöhen. Die beiden Hauptaktionäre, AOB Invest GmbH und General Atlantic Chronos GmbH, haben insgesamt 1.083.334 Aktien zu einem Preis von 120 Euro pro Aktie platziert, was einem Gesamtvolumen von etwa 130 Millionen Euro entspricht. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das sich an institutionelle Investoren richtet.

Im Zuge dieser Platzierung wird auch ein bereits im Juni 2023 vereinbartes Forward Purchase and Sale Agreement abgewickelt, bei dem etwa 5% der Anteile von AOB Invest an General Atlantic übertragen werden. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird vorrangig zur Finanzierung dieser Transaktion verwendet. Nach Abschluss der Platzierung wird AOB Invest mit einem Anteil von etwa 21,59% weiterhin der größte Aktionär bleiben, während General Atlantic seinen Anteil auf etwa 21,58% erhöht.