Euro steigt weiter: Markt blickt gespannt auf US-Arbeitsmarktbericht!

Am Freitag setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort und wurde am Vormittag zu einem Kurs von 1,1117 US-Dollar gehandelt, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1097 Dollar festgelegt. Bereits am Vortag hatte der Euro die Marke von 1,11 US-Dollar überschritten, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet.

Die Finanzmärkte richten ihre Aufmerksamkeit auf den am Freitag veröffentlichten monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der entscheidende Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben könnte. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed Mitte September eine Zinssenkung in Betracht zieht, wobei die genaue Höhe des Zinsschritts noch unklar ist. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) warnen jedoch, dass die optimistischen Zinssenkungserwartungen gedämpft werden könnten, falls der Arbeitsmarktbericht eine weiterhin solide Lage zeigt. Die Prognosen deuten auf einen Anstieg der Beschäftigtenzahl um 165.000 hin.