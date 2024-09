Danone entfernt Nutri-Score: Verwirrung um Milchprodukte und Pflanzen-Drinks!

Der Lebensmittelhersteller Danone hat angekündigt, das Nutri-Score-Logo von bestimmten Produkten, insbesondere trinkbaren Milchprodukten und pflanzenbasierten Drinks, schrittweise abzunehmen. Diese Entscheidung erfolgt im Zuge von Änderungen am Berechnungsmodell des Nutri-Scores, das seit September 2023 in Kraft tritt. Laut Danone führt der neue Algorithmus dazu, dass diese Produkte in die Kategorie der Softdrinks eingeordnet werden, was im Widerspruch zu jahrzehntelangem wissenschaftlichem Wissen steht, das Milchgetränke und deren Alternativen als Nahrungsmittel klassifiziert. Dies führe zu Verwirrung bei den Verbrauchern und zu „absurden“ Bewertungen des Nutri-Scores, so ein Unternehmenssprecher.

Der Nutri-Score, ein in Frankreich entwickeltes Kennzeichnungssystem, bewertet Lebensmittel anhand ihrer Nährstoffzusammensetzung. Dabei werden Punkte für Zucker, Fett und Salz sowie für positive Elemente wie Ballaststoffe und Eiweiß vergeben. Die Ergebnisse werden auf einer fünfstufigen Skala von „A“ (beste Bewertung) bis „E“ (schlechteste Bewertung) dargestellt. Die Änderungen, die zur Neubewertung von Milch- und Pflanzengetränken führten, wurden von einem Lenkungsgremium der Länder beschlossen, in denen das Logo verwendet wird. Das Bundesernährungsministerium hat diese Umstellung als notwendig erachtet, um eine bessere Differenzierung zwischen Getränken mit hohem und niedrigem Zuckergehalt zu ermöglichen.