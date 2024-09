Klimademonstranten erzwingen stundenlange Schließung des Rijksmuseums

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einer Störaktion haben Klimademonstranten eine rund sechs Stunden dauernde Schließung des Amsterdamer Rijksmuseums erzwungen. "Die Sicherheit der Besucher, des Personals und der Kunstsammlung steht an erster Stelle", sagte ein Sprecher des weltberühmten Hauses. Nach der Festnahme von mehr als 30 Mitgliedern der Organisation Extinction Rebellion (XR) öffnete das Museum am Nachmittag wieder seine Tore.

Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, ketteten sich am Morgen in gelbe Overalls gekleidete XR-Mitglieder im Eingangsbereich des Museums fest. Andere zündeten gelbe Rauchfackeln. Nach eigenen Angaben wollten die Demonstranten erreichen, dass das Museum die Beziehungen zu seinem Hauptsponsor abbricht, dem niederländischen Finanzdienstleister ING . Extinction Rebellion wirft ING vor, an der Finanzierung von klimaschädlichen Projekten beteiligt zu sein.