Proteste bei Autozulieferer ZF gegen Stellenabbau geplant

SAARBRÜCKEN /NEUNKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Standorte des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken und Neunkirchen-Wellesweiler werden sich am Dienstag (10.9.) an einem bundesweiten Aktionstag beteiligen. Das kündigten Gewerkschafter der IG Metall und des Betriebsrates auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Sie wollen damit auf den geplanten Personalabbau bei dem Unternehmen reagieren.

ZF hatte Ende Juli angekündigt, in den kommenden vier Jahren bis zu 14.000 Stellen in Deutschland zu streichen. In welchem Umfang Reduzierungen an den 35 Standorten vorgesehen sind, werde "in den kommenden Wochen konkretisiert", hieß es seinerzeit vom Vorstand. Für Saarbrücken mit derzeit 10.000 Beschäftigten kursiert laut Betriebsrat und IG Metall eine Zahl von 3000 Stellen, die jedoch weder bestätigt noch dementiert worden sei.