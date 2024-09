Dein Unternehmen neu gedacht (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In der heutigen Geschäftswelt suchen Geschäftsführer nach

effizienten Lösungen, die nicht nur Prozesse optimieren, sondern auch den

Arbeitsalltag vereinfachen sowie die Produktivität und entsprechend die

Rentabilität steigern. Genau hier setzt Workbase an - eine Mitarbeiterplattform,

die alles bietet, was du benötigst, um dein Unternehmen auf das nächste

Erfolgsniveau zu bringen.



Was ist Workbase überhaupt?





Workbase ist eine umfassende Plattform, die all deine Unternehmensprozesse aneinem zentralen Ort vereint. Sie hilft dir dabei, Zeit zu sparen, Arbeitsabläufezu strukturieren und Teams effizienter zu machen. Dabei bietet Workbase einebreite Palette an Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse wachsenderUnternehmen zugeschnitten sind:Mitarbeiterportal: Workbase fungiert als die zentrale Drehscheibe für allewichtigen Informationen und Tools in deinem Unternehmen. Hier findest du:- Personalisierte Dashboards : Jeder Mitarbeiter hat ein maßgeschneidertesDashboard, das genau die Informationen anzeigt, die er für seine Rollebenötigt - von Aufgaben bis zu relevanten Projekten.- Neuigkeiten: Halte alle im Team mit aktuellen Updates auf dem Laufenden.- Umfragen: Sammle schnell Feedback von deinen Mitarbeitern und triffdatengestützte Entscheidungen.- Wiki: Speichere und teile alle wichtigen internen Informationen an einem Ort,damit deine Mitarbeiter jederzeit darauf zugreifen können.Effiziente Onboardings & Fortbildungen: Mit Workbase kannst du neue Mitarbeiterschnell und effizient einarbeiten:- Trainingskurse: Erstelle umfangreiche Schulungen, die in Sektionen undLektionen unterteilt sind, um den Lernprozess zu optimieren.- In-App-Recording: Zeichne Schulungsvideos direkt in der App auf, um dasOnboarding noch einfacher und wiederverwendbar zu machen.- Umfassende Berichte: Behalte den Lernfortschritt deiner Mitarbeiter im Augeund sieh, wie gut sie die Schulungen abschließen.Zusammenarbeit in Echtzeit: Mit Funktionen wie Whiteboards und Seiten könnendeine Teams in Echtzeit Ideen austauschen und Projekte effizient gemeinsambearbeiten. Diese Tools fördern die Kreativität und machen den Arbeitsflussnahtlos und produktiv.Der AI-Assistent: Die Revolution für dein UnternehmenEine der beliebtesten Funktionen von Workbase ist der AI-Assistent - einintelligenter Helfer, der auf den internen Daten deines Unternehmens basiert undmaßgeschneiderte Antworten liefert. Er durchsucht automatisch alle relevantenDokumente, Richtlinien und Schulungsvideos, um präzise undunternehmensspezifische Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Mit ihmkannst du einen Großteil der Routineanfragen automatisieren und deinen