Munich Re erwartet weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherung

MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet trotz stark gestiegener Prämien mit einer weiter hohen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. In den Jahren 2024 bis 2026 dürfte der Rückversicherungsmarkt im Schaden- und Unfallgeschäft inflationsbereinigt um jährlich zwei bis drei Prozent wachsen, teilte der Dax-Konzern am Sonntag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Neben Hurrikans, Erdbeben sowie vermehrten Schwergewittern mit Hagel, Tornados und Hochwasser machen der Branche zunehmend Sammelklagen in den USA zu schaffen.

Dort halte der Trend zu Urteilen mit immer höheren Schadenersatzsummen an, schreibt die Munich Re. Davon profitierten spezialisierte Anwälte und Investoren, die solche Verfahren finanzieren. Die Entwicklung der Versicherungsprämien halte mit dieser Entwicklung in vielen Jahren nicht statt.

Seit Samstag (7. September) treffen sich Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück im Fürstentum Monaco mit Maklern und Kunden - Erstversicherern wie Allianz und Axa . Dort loten sie Preise und Konditionen für die große Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel aus. Bei dem viertägigen Treffen werden mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus etwa 80 Ländern erwartet./stw/zb/men