Good Mobility Council unter den Top 3 als Branchen-Pionier für 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Als Gebäudezertifikat für die Mobilitätswende ist der Good

Mobility Council in der Kategorie Branchen-Pionier unter den letzten drei

Wettbewerbern für den renommierten Deutschen Immobilienpreis 2024. Der Good

Mobility Council hat mit "Certified Good Mobility" ein eigenständiges

Zertifizierungssystem geschaffen. Dieses zeigt, wie gut Immobilienprojekte - in

Neubau und Bestand - die lokale Mobilitätswende unterstützen.



Zur Top-Drei-Nominierung Dr. Ingo Kucz , Gründer und Geschäftsführer des Good

Mobility Council:





"Wir freuen uns bereits über die erfolgreiche Nominierung und sind gespannt aufdas Finale im November in Berlin. Unter den Top 3 für den DeutschenImmobilienpreis zu sein, ist ein Erfolg für unser gesamtes Netzwerk - dasbeweist Vertrauen für unsere Qualität und die sehr einfache Nutzung unseresSystems. Mit der Nominierung als Branchen-Pionier stehen wir als Systemgeberstellvertretend für alle Good Mobility Fellows - und natürlich für unsere erstenKunden, die alle First Mover den Nutzen unseres Angebots erkannt haben.Es geht im Kern darum Mobilitäts- und Bauwende zusammenzubringen. Wir machenMobilität zum Teil der übergeordneten Gebäude-Performance. UnserZertifizierungssystem unterstützt Gebäudeeigentümer, Architekten undPlanungsbüros dabei, den Mehrwert von Immobilien für die Mobilitätswendedeutlich zu verbessern. Der Verkehrssektor und der Bausektor verfehlen bis heuteihre Klimaziele. Für das Thema Mobilität in Immobilien finden sich bisher kaumUmsetzungsstandards. Dabei darf Mobilität im Gebäudesektor keine Nebenrollespielen, sondern muss zum Pflichtfach von Investor:innen, Architekt:innen undPlaner:innen werden. Denn: Immobilien sind Ausgangspunkte und Ziel fast allezurückgelegten Wege. Besonders gute Gebäude übertreffen bereits heute dieMobilitätswendeziele für das Jahr 2030. Das wissen wir, weil wir mit jederVoll-Zertifzierung den Mobilitätsfußabdruck der jeweiligen Immobilie messen. InBefragungen erfahren wir außerdem, wie gut die User Experience des Gebäudes ist.Wir entwickeln damit eine wertvolle Datenbasis: Wir wissen, welche Maßnahmen imBereich Mobilität und Logistik im Gebäudesektor tatsächlich wirken."Der Deutsche Immobilienpreis kürt als "Branchen-Pionier" ein innovativesStart-up, PropTech oder ein bestehendes Unternehmen aus derImmobilienwirtschaft, das neuartige Konzepte und Produkte auf den Markt bringt.Der Gewinner zeichnet sich dadurch aus, mit seinem Engagement und als Vorreiterdie Branche zu bereichern.Die Verleihung des Deutschen Immobilienpreises findet am 14. November 2024 inBerlin statt.Mehr Informationen zu den Good Mobility Fellows / Auditor:innen:https://www.goodmobility.org/fellowsAuswahl zertifizierter Projekte: https://www.goodmobility.org/projektePressekontakt:Dr. Ingo KuczGood Mobility Council GmbHGroße Hamburger Straße 2810115 Berlin, Germanymailto:presse@goodmobility.org