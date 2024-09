Goldpreis in richtungsweisender Phase. Das darf jetzt nicht passieren

Nächste Chance am Mittwoch?

Die nächste Gelegenheit, die Rallye anzukurbeln, könnte sich bereits am kommenden Mittwoch (11. September) bieten. In den USA werden die Verbraucherpreise für August veröffentlicht. Eine Woche vor der Leitzinsentscheidung der Fed haben auch diese Daten eine hohe Relevanz. Die Verbraucherpreise könnten kräftige Ausschläge in jedwede Richtung initiieren.

TIPP: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. Am kommenden Dienstag (10.09.) - "Das große Kupfer-Spezial"

Gold auf exponiertem Niveau

Gold bewegt sich unverändert auf einem exponierten Preisniveau. Das Preisniveau spiegelt die aktuelle fundamentale Gemengelage und die damit verbundene Erwartungshaltung des Marktes wider. Die Abwärtsbewegung bei den Renditen der 10jährigen US-Staatsanleihen sowie die Schwäche des Greenbacks sind zum Stehen gekommen. Hier zeigen sich Ansätze einer Stabilisierung. Kurzum. Es bedarf frischer Impulse, um die Rallye wieder in Schwung zu bringen.

Charttechnik Gold

Aus charttechnischer Sicht macht das Edelmetall den seit Monaten gewohnt starken Eindruck. Der Goldpreis „klebt“ an den 2.500 US-Dollar. Aufkommende Preisschwäche kreiert sofort Kaufinteresse. Eine Korrektur bekam bislang gar nicht erst die Gelegenheit, sich zu entwickeln. Diese Stärke nährt ebenfalls die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar zu verorten. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 2.280 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite steht dem Edelmetall die Tür in Richtung 2.700 US-Dollar offen.

Fazit

Spätestens am 18. September dürfte es zu einer Weichenstellung für den Goldpreis kommen. Dieser Leitzinsentscheidung der Fed ist im wahrsten Sinne des Wortes richtungsweisender Charakter zuzubilligen. Die große Frage lautet: Senkt die Fed um 25 Basispunkte oder gar um 50 Basispunkte? Ein Ausbleiben einer Zinssenkung dürfte wohl nicht nur den Goldpreis in ein Debakel stürzen. Das wäre auch für die Produzentenaktien ein Desaster. Produzentenaktien, wie Barrick Gold, Newmont & Co. bildeten zuletzt bereits markante Hochs aus. Ob das womöglich die Kipppunkte der Aufwärtsbewegung sind, bleibt abzuwarten. Dazu am Dienstag im kostenlosen Newsletter mehr...

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte