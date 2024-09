Besorgt über Rechte auch in Deutschland

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer zeigt sich besorgt über den Zuspruch für Rechtsextreme, auch nach den jüngsten Landtagswahlen in Deutschland. "Ich bin besorgt über den Aufstieg der extremen Rechten", sagte er in einem BBC-Interview. "Ich meine, wir können sehen, was in Deutschland passiert mit den jüngsten Wahlen, wir sehen, was in Frankreich und anderen Ländern passiert."

In Sachsen und Thüringen hatte die AfD stark abgeschnitten, und in Großbritannien war es im Sommer in mehreren Städten zu rechtsextremen Ausschreitungen gekommen. Er akzeptiere, dass die Menschen im Land starke Ansichten hätten zu Themen wie Migration. "Aber ich bin unter keinen Umständen bereit, diese Unruhen zu tolerieren, noch werde ich als Ergebnis dieser Form von Gewalt die Regierungspolitik ändern", sagte Starmer.