DAX: Perfektes Timing! +47,73% p.a. mit Discount Call!

Der DAX kam (ausgehend von knapp unterhalb der 19.000-Marke) nun erwartungsgemäß deutlich unter Druck. Dies wurde in den vergangenen DAX Videos als wahrscheinliches Szenario angenommen. In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf die aktuelle Situation beim DAX ein. Verschiedene Vorfilter sprechen für die nächsten Wochen weiterhin für eine übergeordnete Seitwärtsbewegung. Aus diesem Grund könnte sich auf Höhe der aktuellen Unterstützungszone ein Discount Call Optionsschein von Goldman Sachs (WKN: GQ6LBY) anbieten, mit dem sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +25,63% (+47,73% p.a.) erzielen lässt, sofern der DAX am Bewertungstag (21.03.2025) oberhalb von 17.500 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.