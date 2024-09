GLANZLICHT AUF DER HUNDERTJÄHRIGEN IFA-AUSSTELLUNG DIE BAHNBRECHENDEN INNOVATIONEN DER LEGENDÄREN MARKE METZ BEGEISTERN DEN DEUTSCHEN KANZLER BERLIN, 9. September, 2024 /PRNewswire/ - Am 6. September (Ortszeit) begann die 100. Internationale Funkausstellung (IFA 2024) in Berlin, Deutschland. Seit ihrer Premiere im Jahr 1924 hat die IFA ein Jahrhundert der Veränderungen in der …