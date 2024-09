Midea stellt auf der IFA 2024 eine bahnbrechende multifunktionale Einbaubackofen-Serie vor

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Midea, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, stellte auf der IFA seine neueste Innovation vor – die Midea One Oven-Serie. Diese hochmoderne Serie multifunktionaler Einbaubacköfen wurde entwickelt, um die moderne Küche zu rationalisieren, indem sie mehrere Kochmethoden nahtlos in ein elegantes, professionelles Gerät integriert. Die in zwei Modellen, dem 7NT30E4 und dem TR850E-TV0E00, erhältliche Midea One Oven-Serie kombiniert fortschrittliche Technologie mit anspruchsvollem Design und setzt damit einen neuen Standard für Vielseitigkeit und Leistung.

Die Midea One Oven-Serie ist nicht nur vielseitig, sie ist auch ein unübertroffenes Kraftpaket in der Küche. Dieser multifunktionale Einbaubackofen verfügt über Mikrowellen-, Dampf-, Back- und Frittierfunktionen, die alle in einem Emaillegehäuse untergebracht sind, das kratzfester, leichter zu reinigen und weniger anfällig für Vergilbung ist als herkömmlicher Edelstahl. Mit mehreren Design- und Technologiepatenten stellt dieses Produkt sicher, dass keine Kompromisse bei der Leistung gemacht werden, während es eine breite Palette von Kochfunktionen bietet. Er ist ein führender Multifunktionsofen in der Branche.

Intelligente KI-Kochtechnologie

Das Herzstück der Midea One Oven-Serie ist die bahnbrechende KI-Kochtechnologie. Dieser intelligente Algorithmus hebt das Garen auf eine neue Stufe, indem er sich an den spezifischen Wärmebedarf der Speisen in den verschiedenen Phasen der Zubereitung anpasst. Egal, ob Sie die Temperatur erhöhen, den Garpunkt erreichen, den Saft einschließen oder anbraten - die KI-gesteuerte Kochkurve sorgt dafür, dass jedes Gericht perfekt gegart wird und das Ergebnis einfach köstlich ist. Diese multifunktionale Integration hat KI-unterstützte Hybrid-Modi ermöglicht, die das Beste aus jeder Kochmethode herausholen und zu revolutionären Ergebnisse kombinieren.

Nahtlose IoT-Integration

Um den Anforderungen des modernen, vernetzten Hauses gerecht zu werden, ist die Midea One Oven-Serie mit IoT-Funktionen ausgestattet. Dank der Kompatibilität mit der SmartHome App können Nutzer den Garvorgang aus der Ferne überwachen, auf eine umfangreiche cloudbasierte Rezeptsammlung zugreifen und den Backofen sogar über Alexa-Sprachbefehle steuern. Diese Integration sorgt dafür, dass der Midea One Oven nicht nur ein Küchengerät ist, sondern ein zentraler Bestandteil eines intelligenten, effizienten Lebensstils.

Modernes Design und intuitive Touch-Bedienung

Die Midea One Oven-Serie verfügt über zwei ultrahochauflösende 12-Zoll-Farb-Touchscreens für eine reibungslose, mühelose Bedienung. Das intuitive Design in Verbindung mit der Vollglasoberfläche und der minimalistischen Ästhetik des Geräts passt perfekt in jede moderne Küche.

Informationen zur Midea-Gruppe

Die Midea-Gruppe ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf fünf Hauptgeschäftsbereiche spezialisiert hat: Smart Home, Industrie- und Gebäudetechnologien, Robotik und Automatisierung, Elektromechanik und digitale Innovation. Als eine von mehr als 10 Marken innerhalb des Geschäftsbereichs Smart Home Appliances der Midea Group hat sich Midea als eine führende Kraft in der Branche etabliert. Die 1968 gegründete Midea Group steht auf Platz 277 der Fortune Global 500 Liste 2024 und beschäftigt weltweit über 190.000 Mitarbeiter.

