stressfreie Reinigung für alle

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, ein führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigung, stellt auf der IFA 2024 in Berlin den Narwal Freo Z Ultra vor, seinen KI-gesteuerten Staubsaugerroboter der nächsten Generation. Dieser fortschrittliche Roboter wurde für moderne Hausbesitzer mit vollen Terminkalendern entwickelt und bietet Hindernisvermeidung, handfreie Wartung sowie benutzer- und haustierfreundliche Funktionen. Passend zum 100-jährigen Jubiläum der IFA, das unter dem Motto „Innovation für alle" steht, bietet der Freo Z Ultra eine innovative Reinigungslösung, die den Benutzer von der Bodenreinigung befreit, damit er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Der Narwal Freo Z Ultra verfügt über TwinAI Dodge Obstacle Avoidance, ausgestattet mit zwei 1200p RGB-Kameras und KI-Chips, die über 120 Haushaltsgegenstände in Echtzeit erkennen können. So kann er Möbel, Haustiere und Unordnung millimetergenau umfahren und eine ununterbrochene Reinigung gewährleisten. Die Proactive AI DirtSense 2.0 Technologie unterscheidet auf intelligente Weise zwischen trockenem Schmutz und nassen Verschmutzungen und passt die Reinigungsmethode automatisch an, um optimale Effizienz zu gewährleisten. Wenn es starke Verschmutzungen feststellt, konzentriert sich das System auf den Bereich und reinigt ihn gezielt und gründlich, bis der Schmutz weg ist. Das KI-adaptive Heißwasser-Mopp-Waschsystem passt die Wassertemperatur je nach Verschmutzungsgrad an, von 45°C für leichte Verschmutzungen bis 75 °C für eine gründliche Desinfektion, gefolgt von einer automatischen Trocknung bei 40 °C, um einen bakterienfreien Mopp zu gewährleisten.