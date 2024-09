Hisense-Großbildschirme auf der IFA 2024 verhelfen Gaming zu neuen Höhenflügen

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, ein weltweit führender Hersteller von

Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik, hat auf der IFA 2024, der größten

Messe für Unterhaltungselektronik in Europa, die Messlatte höher gelegt. Unter

dem Motto "The Scenario-driven Future of Tech" präsentierte Hisense seine

innovativen Großbildschirme und Partnerschaften mit Black Myth, die das Gaming

verbessern: Wukong und Xbox-zertifizierte Produkte.



Black Myth: Wukong fasziniert Spieler in Hisenses immersiver Erlebniszone







chinesischen Mythologie in seinen Bann. Als offizieller globaler Partner

lieferte Hisense den Gaming-Fans auf der IFA ein episches Abenteuer mit einer

speziellen Erlebniszone, die Besucher in die Welt von "Journey to the West"

eintauchen ließ.



Die 100-Zoll-Fernseher von Hisense erwecken die Welt von Black Myth: Wukong zum

Leben, mit lebendigen Farben und atemberaubende Action in 4K-Auflösung, mit den

offiziell für das Spiel empfohlenen Hisense U7 und E7 PRO TV-Geräten und

immersivem Gameplay durch Funktionen wie 144 Hz Game Mode PRO und Quantum Dot

Color.



Mit dem exklusiven Black Myth: Wukong-Bildmodus, der speziell für das Spiel

entwickelt wurde, liefern die Hisense U7 und E7 PRO TV-Geräte eine herausragende

Bildqualität mit verbessertem HDR, präziser Farbkalibrierung und verbesserten

dunklen Details. Die tiefen Bässe und die immersive Dolby Audio-Technologie, die

in den eingebauten Subwoofer integriert ist, sorgen für ein atemberaubendes

audiovisuelles Erlebnis.



Großformatiges Spielerlebnis mit dem "Designed for Xbox" Hisense Premium Laser

Projektor



Die Großbildfernseher von Hisense boten dem Publikum der IFA 2024 ein

unvergleichliches Spielerlebnis. Zum Jahresanfang ist Hisense eine Partnerschaft

mit Xbox eingegangen, um das Spiel- und Unterhaltungserlebnis zu Hause mit

modernster Laser-Display-Technologie zu verbessern.



Hisense Laser Cinema PX3-PRO, der erste "Designed for Xbox" Ultra Short

Throw-Projektor, setzt neue Maßstäbe bei immersivem Gaming. Ein anpassbares

4K-Display mit einer extrem großen Projektionsgröße von 80 bis 150 Zoll, das für

Dolby Vision und IMAX Enhanced zertifiziert ist, liefert atemberaubende Bilder.

Eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu HSR240 ermöglicht ein nahtloses

Gameplay, ideal für rasante Actiontitel. Erweiterte Funktionen wie die

MEMC-Technologie und der Auto-Low-Latency-Modus sorgen für eine nahtlose,

verzögerungsfreie Performance bei anspruchsvollen Gaming-Sessions.



Hisense präsentierte auch seinen 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, der

kürzlich die Xbox-Zertifizierung erhielt, nachdem der Hisense Laser Cinema



