Toshiba stellt auf der IFA 2024 die High-End-Serie Masterstroke vor und präsentiert damit eine neue Ära von Meiserwerk-Geräten

BERLIN, 9. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Toshiba, eine Marke, die für ihre mehr als ein Jahrhundert währende Exzellenz in Handwerkskunst und Design bekannt ist, präsentiert auf der IFA 2024 in Berlin, Deutschland, mit Stolz die Einführung seines neuesten High-End-Angebots, der Masterstroke-Serie. Diese Serie stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Toshiba-Produktlinie dar und verbindet östliche Ästhetik mit modernster Technologie, um ein unvergleichliches Wohnerlebnis zu schaffen.

Als Teil der neuesten Markenpositionierung von Toshiba definiert die Masterstroke-Serie die Rolle von Haushaltsgeräten im modernen Leben neu. Diese Serie geht über die mechanischen und funktionalen Aspekte hinaus und vermittelt ein Gefühl von Menschlichkeit und hochwertigem Design, indem sie alltägliche Haushaltsgegenstände in künstlerische Meisterwerke verwandelt. Mit der Philosophie „LIFE AS THE BRUSH, HOME AS THE CANVAS" stellt die Serie Wohnräume als Kunstwerke vor, in denen jedes Gerät die ästhetische Umgebung aufwertet.

„Die hochwertige MASTERSTROKE SERIE, die für das Segment der „Lebenskünstler", denen die Schönheit des Wohnraums und die Lebensqualität am Herzen liegen, neu eingeführt wird, basiert auf einer tiefgreifenden Interpretation östlicher Ästhetik und einer kühnen Innovation in der modernen Technologie. Es verbindet Kunst und Leben perfekt und inspiriert Lebenskünstler. Wir hoffen, eine Wohnumgebung mit moderner östlicher Ästhetik zu schaffen, Schönheit in die Lebensräume der Benutzer zu bringen und das Konzept der künstlerischen Haushaltsgeräte unter der Philosophie der Toshiba-Handwerkskunst zu vermitteln", sagt Kenji Shirato, President der Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (TLSC), Japan.

Ästhetische und funktionale Exzellenz

Die Toshiba Masterstroke-Serie konzentriert sich auf die Verschmelzung künstlerischer Konzepte mit der nahtlosen Verbindung zwischen den Köpfen der Benutzer und ihrer Umgebung. Durch seine hohe Ästhetik und sein multifunktionales Design entspricht es dem einzigartigen Geschmack und der Identität von Lebenskünstlern. Diese Serie zelebriert einen Lebensstil, der persönlichen Stil mit unabhängigem Geschmack in Einklang bringt und die Philosophie verkörpert: „Where Appliances Reside, They Create Life's Scenic Views."