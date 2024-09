TCL präsentiert auf der IFA 2024 ein umfangreiches Produktportfolio und innovative Technologien für einen intelligenteren und gesünderen Lebensstil

Berlin (ots/PRNewswire) - TCL Electronics, ein führendes Unternehmen der

Unterhaltungselektronik und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, präsentierte auf

der IFA 2024 in Berlin sein neuestes Angebot an innovativen Technologien und

eine seiner umfangreichsten Produktpaletten. Anlässlich des 100-jährigen

Jubiläums der IFA setzte TCL mit seiner bisher größten Ausstellungsfläche von

fast 3.000 Quadratmetern einen neuen historischen Maßstab für die Marke.



Hochwertiges Home Entertainment mit fortschrittlichen audiovisuellen

Spitzenleistungen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Als Marktführer und Pionier im Bereich Großbildschirme und Mini-LED-Technologiesetzt TCL mit den neuesten Fernsehern neue Maßstäbe in der Bildqualität undverbessert das audiovisuelle Erlebnis auf großen Bildschirmen.TCLs neuestes Produkt, der X11H Premium QD-Mini LED-Fernseher, ist mit derAll-Domain Halo Control-Technologie von TCL ausgestattet und setzt damit einenweiteren Meilenstein für die Branche. Ein weiteres wichtiges Produkt ist der TCLX955 Max, der weltweit größte 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher, der HomeEntertainment in neue Dimensionen bringt und ein in der Branche einmaligesFernseherlebnis bietet.TCL präsentierte auch seine brandneue NXTFRAME TV-Serie, die die Zukunft derdigitalen Kunst und Unterhaltung im Heimbereich neu definiert. Die Pro-Versiondes TCL NXTFRAME TV ist mit einer Soundtechnologie ausgestattet, die inZusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickelt wurde, der Luxus-Audiomarke, dieihre maßgeschneiderten Soundlösungen an Verbraucher weltweit liefert.Die Innovationen waren Teil des breiteren Display-Sortiments von TCL, das aufseiner globalen Pressekonferenz bei der IFA 2024 angekündigt wurde. Dazugehörten auch die neuesten Monitore der R8-Serie und die Soundbars Q85H und Q75Hauf Flaggschiff-Niveau. Mit patentierter RAY-DANZ-Technologie und TCL TuttiChoral-Technologie ermöglichen die Soundbars ein noch besseres Heimkinoerlebnis.Neue Lösungen für die Konnektivität in den Bereichen Mobilfunk, Automobil undSmart DisplaysDie neu angekündigten Smartphones TCL 50 PRO NXTPAPER 5G und TCL 50 NXTPAPER 5Gnutzen die augenschonende Display-Technologie NXTPAPER 3.0. Diese Geräteverfügen über eine innovative NXTPAPER-Taste, die einen nahtlosen Übergang inden Max Ink-Modus ermöglicht, was zu einer stärkeren Bindung und Konzentrationführt und die Augen entlastet. Darüber hinaus hat TCL die Fähigkeiten dieserneuen NXTPAPER-Serie durch die Integration modernster KI-Technologie im Rahmenseiner strategischen Partnerschaft mit Microsoft erweitert. Das neu vorgestellteTCL TAB 11 Gen 2 Tablet bietet eine verbesserte Anzeige, Multitasking und