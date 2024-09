Die innovativen Technologien von Changhong rücken auf der IFA 2024 in den Mittelpunkt und markieren neue Meilensteine des globalen Wachstums BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ - Auf der IFA 2024, die am 6. September eröffnet wurde, stellte Changhong, eine führende Kraft in Chinas Haushaltsgeräteindustrie, seine gesamte Palette an KI-gesteuerten Geräten vor. Die Präsentation zeigte …