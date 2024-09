DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Strompreisen:

"Die schlechten Nachrichten aus der energieintensiven Industrie reißen nicht ab. BASF fährt Anlagen am Standort Ludwigshafen herunter, andere Unternehmen streichen ihre Investitionspläne zusammen oder bauen Stellen ab. Hohe Strompreise sind eine der Ursachen. (.) Prominente Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums werden nicht müde zu betonen, das Strompreisniveau habe sich mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau eingependelt. Es soll der Eindruck vermittelt werden, es sei alles in Butter. Was für eine Realitätsverweigerung. (.) Man darf sich also nicht wundern, wenn energieintensive Unternehmen Investitionen in Deutschland zurückstellen und Anlagen außer Betrieb nehmen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Monaten verstärken. Das hohe Strompreisniveau und die steigenden Netzkosten sind zu wesentlichen Teilen Ergebnis der deutschen Energiepolitik. Beide Faktoren gefährden die industrielle Basis Deutschlands."