Neue iPhones und Computer-Uhr von Apple erwartet

CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Montag (ab 19.00 MESZ) die Vorstellung neuer iPhone-Modelle erwartet. Zudem frischt der Konzern bei seinen September-Events traditionell auch seine Computer-Uhr Apple Watch auf.

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wird es das neue iPhone in diesem Jahr wieder in vier Varianten geben. Das Standard-Modell iPhone 16 und das teurere und besser ausgestattete iPhone 16 Pro in jeweils zwei Display-Größen.