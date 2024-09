ROHMs SiC MOSFET Bare Chips der 4. Generation werden in 3 EV-Modellen von ZEEKR von Geely eingesetzt

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - - Integration in Traktionswechselrichter erhöht

KYOTO, Japan, 9. September 2024 /PRNewswire/ - ROHM Co., Ltd. hat die Einführung

von Leistungsmodulen bekannt gegeben, die mit SiC-MOSFET-Bare-Chips der 4.

Generation für Traktionswechselrichter in drei Modellen der Marke ZEEKR EV der

Zhejiang Geely Holding Group, einem der 10 weltweit führenden

Automobilhersteller, ausgestattet sind. Seit 2023 werden diese Leistungsmodule

in Massenproduktion hergestellt und von HAIMOSIC (SHANGHAI) Co. - einem Joint

Venture zwischen ROHM und der Zhenghai Group Co., Ltd. - an Viridi E-Mobility

Technology (Ningbo) Co., Ltd. geliefert, einem Tier-1-Hersteller von Geely.



Geely und ROHM arbeiten seit 2018 zusammen, zunächst im Rahmen eines technischen

Austauschs, später dann im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit

Schwerpunkt auf SiC-Leistungsbauelementen im Jahr 2021. Dies führte zur

Integration der SiC-MOSFETs von ROHM in die Traktionswechselrichter von drei

Modellen: den ZEEKR X, 009 und 001. In jedem dieser Elektrofahrzeuge spielen die

Stromversorgungslösungen von ROHM, die auf SiC-MOSFETs basieren, eine

Schlüsselrolle bei der Verlängerung der Reichweite und der Verbesserung der

Gesamtleistung.







ROHM hat sich der Weiterentwicklung der SiC-Technologie verschrieben und plant,im Jahr 2025 SiC-MOSFETs der 5. Generation auf den Markt zu bringen undgleichzeitig die Markteinführung von Geräten der 6. und 7. Generation zubeschleunigen.Durch das Angebot von SiC in verschiedenen Formen, einschließlich Bare Chips,diskreter Komponenten und Module, ist ROHM außerdem in der Lage, die weitverbreitete Einführung der SiC-Technologie zu fördern und so zur Schaffung einernachhaltigen Gesellschaft beizutragen.Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202408275466/_prw_PI1fl_X6yAZ1a1.jpgZEEKR-Modelle ausgestattet mit EcoSiC (TM) von ROHMDer ZEEKR X, der eine maximale Leistung von mehr als 300 kW und eine Reichweitevon mehr als 400 km bietet, obwohl er ein kompakter SUV ist, erregt aufgrundseiner außergewöhnlichen Kostenleistung auch außerhalb Chinas Aufmerksamkeit.Der Minivan 009 verfügt über ein intelligentes Cockpit und eine große140-kWh-Batterie, die eine hervorragende maximale Reichweite von 822 kmermöglicht. Und für diejenigen, die auf der Suche nach überragender Leistungsind, bietet das Spitzenmodell 001 eine maximale Leistung von über 400 kW auszwei Motoren mit einer Reichweite von über 580 km sowie ein unabhängigesVierradsteuerungssystem.Veröffentlichung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-08-29_news_geely&defaultGroupId=falseInformationen zu ZEEKR:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408275466-O1-7J42jJ8u.pdfInformationen zu ROHM:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408275466-O2-dfjDjY16.pdfMarkthintergrund und EcoSiC (TM):https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408275466-O3-3Kf8Xrms.pdfUnterstützende Informationen:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408275466-O4-ovCJAWs9.pdfLogo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202408275466/_prw_PI2fl_ftufK59s.jpgEcoSiC ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co. Ltd.Offizielle Website: https://www.rohm.com/View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohms-sic-mosfet-bare-chips-der-4-generation-werden-in-3-ev-modellen-von-zeekr-von-geely-eingesetzt-302241417.htmlPressekontakt:Manabu Otani,Head Office,Marketing Communications Dept.,ROHM Co.,Ltd.,+81-75-311-2121,press@rohm.co.jp,Aufgrund der Zeitverschiebung kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/5860079OTS: ROHM Co., Ltd.