Termine bis 20. September 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 FRA: Hannover Rück: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' 14:15 FRA: Swiss Re: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' 19:00 USA: Apple, Event 'It's glowtime' - Vorstellung neuer Geräte 22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/24

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/24

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 8/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahrestagung des Deutschen Landkreistages mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (bis 10.9), Seeon

DEU: Veröffentlichung des WeltRisikoBerichts 2024 zum Thema «Multiple Krisen», Berlin

10:00 DEU: Pk Messe Automechanika (10.-14.9), Frankfurt/M.

12:30 DEU: Krankenhausgipfel 2024 - «Die große Krankenhausreform - wie bringen wir sie gemeinsam zu einem guten Ende?», Berlin U.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

13:15 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie, Berlin U.a. mit Reden von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

18:00 DEU: Netzwerktagung des Deutschen Verkehrsforums «Innovationskraft nutzen: Bewegung für den Mobilitätsstandort Deutschland», Berlin

HUN: 2. Tag des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsminister, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

08:30 DEU: Renk, Kapitalmarkttag

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Bericht Q2/24 11:00 DEU: Jost Werke, Kapitalmarkttag

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 8/24

18:00 USA: Nike, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 8/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/24

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/24

09:00 TUR: Industrieproduktion 7/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zahl der Woche: Neuzulassungen von E-Autos und Alter des Pkw-Bestands im EU-Vergleich, Jahr 2023

09:30 DEU: 25. Deutscher Eigenkapitaltag (DET), Berlin U.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Nico Rosberg (Founder von Rosberg Ventures und Formel 1 Weltmeister 2016)

10:00 DEU: Online-Pk zur Marktanalyse 2024 des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (BREKO) u.a. mit dem Präsidenten Norbert Westfal, Berlin

10:00 DEU: Messe Automechanika (10.-14.9), Frankfurt/M.

10:30 DEU: Boston Consulting Group, der Bundesverband der Deutschen Industrie und das Institut der Deutschen Wirtschaft laden zur Pressekonferenz: "Transformationspfade für das Industrieland Deutschland - Eckpunkte für eine neue industriepolitische Agenda"

12:00 DEU: Erste Lesung des Haushaltsentwurfs 2025 mit der Einbringung des Haushaltsgesetzes, einer allgemeinen Finanzdebatte sowie Debatten zu den Einzeletats Arbeit/Soziales, Landwirtschaft und Bauen/Wohnen, Berlin

DEU: 78. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag u.a. mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Düsseldorf Themen u.a. den digitalen Wandel gestalten: Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität stärken sowie Machbarkeit und Nutzen: «KI in Action». Der zweite Kongresstag findet als Web-Session statt.



DEU: Strategiegipfel «My Way» der Familienunternehmer, Berlin U.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Vorsitzenden der BSW-Gruppe im Bundestag Sahra Wagenknecht

DEU: Zweiter TenneT Netz-Gipfel für Medien (bis 11.9.), Bamberg Geplant sind u.a. eine Pk mit Podium, Interview-Speed-Datings, Umspannwerksführung, Expertengespräche. Teilnehmer u.a. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (angefragt), Kerstin Andreae (Geschäftsführung BDEW), Heike Denecke-Arnold (COO ThyssenKrupp Steel), Michael Lewis (Vorstandsvorsitzender Uniper), Gerhard Salge (CTO Hitachi Energy), Tim Meyerjürgens (COO von TenneT)

HUN: 3. Tag des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsminister, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung



CHE: UBS Quo Vadis Industrials in Zürich u.a. mit Daimler Truck Holding, Siemens (bis 12.9.24)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen 6/24 + Schnellindikator 8/24

08:00 GBR: BIP 7/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/24

14:30 USA: Realeinkommen 8/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Haushaltsberatungen im Bundestag, Berlin

+ 09.00 Generaldebatte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anschl.: Debatten zu den Einzeletats Auswärtiges Amt, Verteidigung und Entwicklung

08:30 DEU: BGH-Urteil erwartet: Kann ein Verbraucherverband Rückerstattungsansprüche einzelner Verbraucher geltend machen?, Karlsruhe

09:30 DEU: BaFin-Konferenz «SSM 2034 (In Germany) - An Outlook», Bonn

12:00 DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie, München

16:30 DEU: Veranstaltung «Vom Sparen zum Investieren fürs Alter: Private Vorsorge mit dem Altersvorsorgedepot», Berlin + Grußwort von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

ITA: Treffen der G7-Arbeitsminister, Cagliari



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/24

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen/Investor Update

08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahereszahlen 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: UBS Quo Vadis Industrials in Zürich u.a. mit Legrand, Kion Group USA: Moderna, Research and Development Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 8/24 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 7/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 8/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

09:00 TUR: Leistungsbilanz 7/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/24

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 8/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Kongress «Vivavelo» der Fahrradwirtschaft von Verbund Service und Fahrrad, ZIV - Die Fahrradindustrie und Zukunft Fahrrad + 18.00 parlamentarischer Abend der Fahrradwirtschaftsverbände, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

DEU: VCI Chemie & Pharma-Gipfel 2024 mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin + 12.30 Rede Bundeskanzler Scholz

+ 13.15 Podiumsdiskussion «Kehrtwende in der Industriepolitik - So gelingt der Neustart» mit Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, und VCI-Präsident Markus Steilemann + 14.00 «Weichenstellung für den Aufbruch» - Nach einem Impuls von Friedrich Merz diskutiert der CDU-Bundesvorsitzende mit VCI-Präsident Steilemann + 15.20 Podiumsdiskussion «Bewährungsprobe für die Wertschöpfungskette: Was braucht der Chemie- und Pharmastandort von morgen?» + 16.15 «Solide Zukunft durch solide Finanzen?» Nach einer Rede von Christian Lindner (FDP) diskutiert der Finanzminister mit VCI-Präsident Steilemann + 17.00 Podiumsdiskussion «Eine Welt im Wandel: Keine Resilienz ohne aktives Risikomanagement»

DEU: Fortsetzung Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten zu den Einzeletats Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Inneres, Umwelt und Verkehr, Berlin

CHN: Internationaler Sicherheitsdialog Xiangshan-Forum beginnt, Peking

HUN: Informelles Treffen der EU-Finanzminister - 1. Tag, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/24

08:00 ROU: Industrieproduktion 7/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/24

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 7/24

14:00 POL: Handelsbilanz 7/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 8/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/24 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)



EUR: S&P Ratingergebnis Spanien



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten zu den Einzeletats Justiz und Familie sowie einer Schlussrunde zur ersten Lesung des Haushaltsentwurfs, Berlin

EUR: Informelles Treffen der EU-Finanzminister - 1. Tag, Budapest

CHN: Internationaler Sicherheitsdialog Xiangshan-Forum wird fortgesetzt, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 14. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 8/24



EUR: Informelles Treffen der EU-Finanzminister - 2. Tag, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz

CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelspreise 8/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 8/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/24

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 7/24

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:00 POL: Verbraucherpreise 8/24

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/24



SONSTIGE TERMINE

10:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur (beide Grüne) besuchen den Evonik-Standort Herne

11:00 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken zu «Wettbewerbsstärke durch Verbriefungen - die deutsche Industrieinitiative stellt ihren Abschlussbericht vor», Berlin

12:00 DEU: Veranstaltung des NRW-Wirtschaftsministeriums: «Nationaler Stahlgipfel»; Thema ist Aufbau einer klimaneutralen Stahlindustrie in Deutschland u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Habeck (17.00) und NRW-Amtskollegin Neubaur (beide Grüne) (16.00) +18.00 Pk mit Habeck, Neubaur, Bernhard Osburg (Präsident WV Stahl), Jürgen Kerner (Zweiter IG Metall-Vorsitzender) und Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD)

18:45 DEU: Eröffnung des dreitägigen Wasserstoff-Fachkongresses durch Vizekanzler Robert Habeck, Duisburg/Dortmund/Essen

DEU: Pressetag vor Internationaler Automobil-Ausstellung (IAA Transportation) - Nutzfahrzeuge (17.-22.9.), Hannover

09:00 DEU: 2. Jahrestagung «Regionale Transformation gestalten» des Bundeswirtschaftsministeriums, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Habeck, Essen

AUT: 68. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

HINWEIS:

CHN/JPN/LUX: Feiertag, Börsen geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Evonik-Forschungspressekonferenz 2024 (online) mit Vorstellung von drei Themen, Essen 15:00 USA: Universal Music Group, Kapitalmarkttag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Electronic Arts, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 7/24

09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

11:00 EUR: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/24

15:15 USA: Industrieproduktion 8/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 8/24

16:00 USA: Lagerbestände 7/24

16:00 USA: NAHB-Index 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Transportation) - Nutzfahrzeuge (bis zum 22. September), Hannover

08:45 GBR: Konferenz des britischen Handelsverbands der Offshore-Energiebranche, Aberdeen

09:30 DEU: Startup Germany Summit 2024 des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Berlin

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand 2024» U.a. mit Ulrich Reuter, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands

11:00 DEU: Beginn Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik u. a. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Heidelberg

NLD: Niederländischer König stellt in Thronrede Pläne der Regierung vor, Den Haag

HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 USA: T-Mobile US, Capital Markets Day



DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

USA: General Mills, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/24

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 7/24

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 7/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/24

09:00 AUS: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbracherpreise 8/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 8/24

16:30 USA: EIA, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Überschussbeteiligung in einer Rentenversicherung, Karlsruhe

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu AfD-Klagen zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Vorstellung H2-Marktindex 2024, Köln

11:00 DEU: AMG eröffnet Europas erste Lithiumraffinerie, Bitterfeld-Wolfen

12:45 DEU: Presserundgang mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zum 18. Tag der deutschen Luft- und Raumfahrtregionen, München

HINWEIS

HKG/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen



DEU: Deutsche Börse, Großer Verfallstag an der Börse

ITA: Juventus Football Club, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 8/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 8/24

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 8/24

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 7/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 8/24

10:30 ITA: Leistungsbilanz 7/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 8/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/24



SONSTIGE TERMINE

EUR: Informelles EU-Verkehrsministertreffen



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. SEPTEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 9/24

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 9/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 9/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 9/24

09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q2/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 7/24

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/24 (vorläufig)



EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verbandstag der Sparda-Banken mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), dem Ökonomen Justus Haucap und der Journalistin Natalie Amiri, Frankfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft zum Bau einer Anlage nach Insolvenz des Bauträgers verpflichtet werden kann, Karlsruhe

HUN: Informelles EU-Verkehrsministertreffen 2. Tag, Budapest

---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi