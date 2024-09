Führend in der europäischen Wachstumsdynamik - Wie Haier den Markt anführt

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, startet am 6. September. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Messe haben sich Top-Marken, Technologiegiganten, Branchenexperten und Verbraucher aus aller Welt versammelt, um zukünftige Technologietrends, die neuesten Spitzentechnologieprodukte und innovative Lösungen zu erkunden.

Die Haier Group („Haier"), das führende Unternehmen im Bereich der Haushaltsgeräte, nimmt an der IFA teil, um sein Engagement für Innovation und seine führende Position in Europa und darüber hinaus zu präsentieren, was ein stolzer Beweis für Chinas Vormachtstellung in der globalen Haushaltsgeräteindustrie ist.