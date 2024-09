RoboMarkets ändert sein europäisches Geschäftsmodell und strebt die Führung im Aktienhandel an

LIMASSOL, Zypern, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Die RoboMarkets Gruppe, kündigt strategische Änderungen an seinem europäischen Geschäftsmodell an, die bis Ende 2024 umgesetzt werden sollen.

Im Rahmen dieser Verlagerung wird die in Frankfurt ansässige und von der BaFin regulierte RoboMarkets Deutschland GmbH zum Zentrum für die Betreuung europäischer Privatkunden und konzentriert sich ausschließlich auf Aktien, Anleihen und ETFs. Die in Zypern ansässige und CySEC-regulierte RoboMarkets Ltd. wird sich zu einem institutionellen Broker wandeln und ab Anfang 2025 keine Privatkunden mehr betreuen. Diese Änderung wird es dem Unternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich auf die technologischen, Abwicklungs- und Qualitätsaspekte seiner Produkte zu konzentrieren und diese dauerhaft zu optimieren.

Risikoreiche und gehebelte Instrumente, wie Devisen und CFDs, werden vollständig eingestellt und ab Anfang 2025 nicht mehr über die europäischen Niederlassungen von RoboMarkets angeboten.

Vanyo Walter, Geschäftsführer der RoboMarkets Deutschland GmbH, kommentiert: „RoboMarkets verfügt über großes Fachwissen in den Bereichen IT, Liquidität und anderen Feldern des Wertpapierhandels, das wir nutzen wollen, um uns als starker Wettbewerber im Aktien-Brokerage-Geschäft zu positionieren. Eine proprietäre IT-Plattform, die innerhalb der Unternehmensgruppe geschaffen und entwickelt wurde und kontinuierliche Investitionen in unsere Produktlinie sollen unseren Anlegern Vorteile bringen und immer mehr selbst handelnde Kunden in Europa anziehen. Auch in Zukunft wird die RoboMarkets Deutschland GmbH ihr Aktienangebot und ihre Marktpräsenz stetig ausbauen, die Handelsbedingungen optimieren und ein stabiles, wettbewerbsfähiges und attraktives Umfeld für ihre Kunden aufrechterhalten. Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Eigeninvestitionen und der Aktienhandel in Europa deutlich wachsen wird und entschlossen, einer der führenden Broker in dieser Region zu werden."

Über die RoboMarkets-Gruppe

RoboMarkets Ltd ist ein europäisches Finanzmaklerunternehmen mit der CySEC-Lizenznummer 191/13. RoboMarkets bietet Anlagedienstleistungen in vielen europäischen Ländern an und ermöglicht Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, den Zugang zu eigenen Handelsplattformen.

RoboMarkets Deutschland GmbH ist ein BaFin-regulierter Broker mit der Lizenznummer 154068. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main.

