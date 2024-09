Redivium nimmt Emissionsprozess für eine börsennotierte grüne Anleihe auf

9. September 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX:RIL, FWB:HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Emissionsprozesses für eine börsennotierte grüne Anleihe (Green Bond) bekannt zu geben, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung zu einem führenden Batterierecyclingunternehmen in Europa darstellt. Das Unternehmen hat von seinem ernannten Berater PSI Services SA (PSI) und dem in Frankfurt ansässigen Partner DGWA GmbH (DGWA) einen umfassenden Anleihenstrukturierungs- und Ausführungsplan für die Emission einer börsennotierten grünen Anleihe im Wert von 25 Millionen € (umgerechnet 41.200.000 AU$)[i] erhalten.