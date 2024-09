JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Hold" belassen. Nun sei der richtige Zeitpunkt, die Aktien ausgewählter europäischer Spirituosenhersteller zu kaufen, schrieb Analyst Edward Mundy in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die Gründe für die aktuelle Kursschwäche seien zyklischer Natur, wogegen das Marktnarrativ strukturelle Gründe sehe. Mundys Favorit ist Pernod Ricard, deren Aktien er zudem in die Liste "Franchise Picks" aufnahm. Das Wachstum der Franzosen werde unterschätzt, und die Gewinne dürften die Talsohle fast erreicht haben. Dank des gestiegenen Vertrauens in die Umsatz- und Ergebnisentwicklung dürften sich auch die Kurse der Bierbrauer erholen. Hier sieht er indes für AB Inbev im zweiten Halbjahr die meisten potenziellen Kurstreiber./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2024 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2024 / 10:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 28,66EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2024, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m