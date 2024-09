Aktie kurz vorm Sell-Off!

Nach dem tiefen Kurssturz der Intel-Aktie Anfang August und einer anschließenden Stabilisierung in einem Rechteck, scheinen sich die Verluste im September unvermindert fortzusetzen. Aktuell droht eine Auflösung der zurückliegenden Konsolidierungsphase und damit neuerlicher Mehrjahrestiefs. Der US-Chiphersteller kommt schlichtweg nicht aus der Krise, es droht sogar eine Zerschlagung des Unternehmens mit entsprechenden Konsequenzen für den Aktienkurs.

Eine Auflösung der bisherigen Handelsspanne auf der Unterseite durch einen Bruch von 18,84 US-Dollar würde den nächsten Steine ins Rollen bringen und Abschläge auf 17,26 und darunter 15,76 US-Dollar forcieren. Gelingt es nicht an den Verlaufstiefs aus August 2010 für einen Boden zu sorgen, dürfte die Aktie auf den tiefsten Stand seit 2009 zurückfallen. Auf der Oberseite würde es eines Kursanstiegs mindestens über 22,00 US-Dollar erfordern, damit kurzfristiges Wagniskapital in die Aktie zurückfließt und einen Anstieg an 25,35 und darüber vielleicht 26,86 US-Dollar ermöglicht. Größere Hoffnungen auf einen Anstieg zurück an die Julihochs sollten sich Investoren aktuell allerdings nicht machen.