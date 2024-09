DAX verdaut schwache Woche

In der Spitze gab der DAX am Freitag bis auf 18.274 Punkte nach und hat sich weiter von seinen bisherigen Rekordständen bei 18.990 Punkten weiter entfernt. Passend zur saisonalen Entwicklung im September sollten Investor jedoch weiter auf der Hut sein, es könnten noch weitere Abschläge auf den deutschen Leitindex zukommen und dem statistisch schwächsten Handelsmonat im Jahr Tribut zollen. Eine derartige Entwicklung könnte sich sogar bis in den Oktober hinein ziehen. Unterhalb der Vorwochentiefs wären demnach weitere Abschlagsrisiken zurück auf den EMA 200 bei 18.208 Punkten für den DAX-Index gegeben. Auf der anderen Seite würde ein Anstieg mindestens über das Niveau von 18.810 Zählern eine Aufwärtsvariante in Richtung 18.990 Punkte forcieren, übergeordnet wird dem Index immer noch ein Anstieg an 18.900 Punkte auf mittelfristiger Basis zugetraut.

Aktuelle Lage