Europäisches Bergbau-Großprojekt soll jahrzehntelang wichtige Materialien liefern

Angesichts der wachsenden Nachfrage, aber der Abhängigkeit von einer begrenzten Zahl von Produzenten, wie China und Russland, ist die Schaffung einer neuen integrierten Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe in Europa zu einer strategischen Notwendigkeit geworden.

Norge Mining, das anglo-norwegische Mineralexplorationsunternehmen mit Weltklasse-Ressourcen an kritischen Rohstoffen im Südwesten Norwegens, freut sich, dass der Geschäftsplan für sein Eigersund-Projekt von unabhängiger Seite bestätigt wurde, was den Weg für eine garantierte Versorgung der Industrie in Europa und darüber hinaus für die nächsten Jahrzehnte ebnet.

Die „Vormachbarkeitsstudie" („PFS") für das Eigersund-Projekt, ein ökologisch und sozial nachhaltiges Bergbauprojekt auf der grünen Wiese, wurde für die erste der drei Zonen, die nur 5 % des gesamten Abbaugebiets ausmachen, erfolgreich abgeschlossen und beweist den wirtschaftlichen Nutzen der Gewinnung von Phosphat, Titan, Vanadium und Ferromagnetit.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer von Norge Mining, sagte:

„Die heutige Nachricht ist ein wichtiger Schritt nach vorne, um die sichere Versorgung mit kritischen Mineralien zu gewährleisten, ohne die viele der Industrien, auf die wir so sehr angewiesen sind, insbesondere unsere Lebensmittelversorgung und grüne Technologien, ernsthaft gefährdet wären. In einer Zeit echter Ungewissheit war es noch nie so wichtig wie heute, in der Versorgungskette für kritische Materialien auf sich selbst gestellt zu sein. Die Bestätigung des Geschäftsplans von Norge Mining ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vertikal integrierten, europäischen Bezugsquelle für kritische und strategische Rohstoffe der EU. Dies wurde erreicht, ohne unser Engagement für die höchsten Standards der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu beeinträchtigen, die für die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich sind.