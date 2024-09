JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar ihren positiven Erwartungen an den Brauereikonzern für die nächsten 2 Monate Ausdruck. Mit Blick auf die demnächst endende Halteperiode für den verbliebenen AB-Inbev-Anteil von Altria rücke das Thema Barmittelausschüttungen bei der nächsten Quartalszahlen-Vorlage in den Fokus. Die Verschuldung von AB Inbev dürfte sinken. Dazu erwartet Pannuti, dass das organische operative Margenwachstum (Ebitda) das obere Ende der Unternehmenszielspanne erreicht. Ihre fundamentale Einschätzung für die Aktie bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2024 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 57,08EUR auf Tradegate (09. September 2024, 08:12 Uhr) gehandelt.





