First Nordic bringt Explorationsprogramme auf dem Projekt Storjuktan im Gold-Line-Gürtel in Schweden voran Vancouver, BC – 9. September 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX.V:FNM, OTCQB:FNMCF, Deutschland: HEG0) freut sich, ein Update zu der Exploration auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Storjuktan …