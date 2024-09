Aktien Asien/Pazifik Kursdruck hält an - Wachstumssorgen in USA und China An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag weiter bergab gegangen. Sie folgten damit dem jüngsten Kursrutsch in den USA. Dort hatten Wachstumssorgen nach einem insgesamt schwachen Arbeitsmarktbericht insbesondere Technologiewerte belastetet. …