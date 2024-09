Starcores Dry-Stack-Abraumhalden für weitere 10 Jahre genehmigt

9. September 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. („Starcore“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mitteilen zu können, dass es von der mexikanischen Umweltbehörde, der Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) (Amt für Umweltkontrolle), die Genehmigung erhalten hat, die Laufzeit für Starcores Management seiner Dry-Stack-Abraumhalden in der Mine San Martin in Queretaro, Mexiko, zu verlängern. Die Verlängerung der Umweltgenehmigung gibt Starcore eine zusätzliche Lebenserwartung von zehn Jahren, um den Abraum des Unternehmens zu bewältigen.

Das Unternehmen legte den mexikanischen Behörden seine Umweltrisikoprüfungen vor, die auch technische Aktualisierungen und Änderungen an den Dry-Stack-Abraumhalden des Minenbetriebs beinhalteten. Starcore wird die Anforderungen der DGIRA auch weiterhin erfüllen, u. a. durch Minderung, Vermeidung und Kompensation von Risiken. Das Unternehmen hat der DGIRA hierzu eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine Umweltrisikoprüfung der Stufe 1 und einen vorläufigen Risikobericht vorgelegt. Das Unternehmen wird auch weiterhin alle von den mexikanischen Behörden angeordneten Abhilfemaßnahmen einhalten.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte d‘Ivoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD

(gez.) „Robert Eadie“

Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Robert Eadie

Telefon: 1-604-602-4935

LinkedIn

Twitter

Facebook

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Seite 2 ► Seite 1 von 2