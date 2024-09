Warren Buffett hat weiter aggressiv eine seiner Lieblingsaktien verkauft

So verkaufte Berkshire in der letzten Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 18,7 Millionen Aktien der Bank of America und reduzierte damit seinen Anteil auf 864 Millionen Aktien. Das entspricht einem Anteil von 11,1 Prozent, wie aus dem Formular 4 hervorgeht, das am späten Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Berkshire kassierte einen Durchschnittspreis von etwa 40,55 US-Dollar je Aktie.

Berkshire hat nun an neun aufeinander folgenden Handelstagen Aktien der Bank of America verkauft und seinen Anteil an der Bank um etwa 16 Prozent reduziert, seit es Mitte Juli mit dem Verkauf der Aktien begonnen hat. Berkshire muss seine Verkäufe innerhalb von zwei Werktagen melden, wenn es mehr als 10 Prozent der Aktien einer Beteiligung hält.