Goldaktien schwächer

Tagesbericht vom 09.09.24



Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.515 auf 2.497 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.487 $/oz um 32 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de: „Dramatische Eskalation im Ukraine-Krieg“. „Mullahs liefern erstmals Raketen an Putin“. „Die Achse Moskau-Teheran“



„Bereits im April hatte der Nato-Kommandeur General Cavoli erklärt, der Iran habe Russland Drohnen, Artillerie und Raketen beliefert, die Russlands Durchsetzungsfähigkeit in der Ukraine erhöht haben. Moskau und Teheran hätten allein über die Produktion von Drohnen einen Waffendeal im Wert von einer Milliarde Dollar abgeschlossen“.



Kommentar: Üblicherweise wird den Lesern verkauft, dass Waffenlieferungen den Krieg verkürzen. Dieses Argument versagt aber bei der Propaganda gegen den Iran.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 72.278 Euro/kg, Vortag 72.833 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 27,82 $/oz, Vortag 28,77 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 926 $/oz, Vortag 929 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 898 $/oz, Vortag 926 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 71,70 $/barrel, Vortag 72,86 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Der Xau-Index verliert 2,8 % oder 4,1 auf 143,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 3,8 % und Newmont 3,1 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 6,0 %, Aris 4,8 % und Equinox 4,4 % nach. Vista verbessert sich 4,0 %. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 13,6 %, Metallic 7,5 % und Impact 7,3 %.

