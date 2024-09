First Hydrogen nimmt Kurs auf Expansion in Europa

Vancouver, British Columbia, 9. September 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, über den aktuellen Stand seiner europäischen Expansion zu berichten. Das Unternehmen hat mehrere internationale Firmen mit Know-how auf dem Gebiet der Entwicklung erneuerbarer Energien, der Infrastrukturerrichtung, Mergers & Acquisitions sowie der Mittelbeschaffung beauftragt, um die Expansion zu unterstützen. First Hydrogen wird zunächst ein Büro in Deutschland einrichten – das Land ist für seine Expertise in den Bereichen Präzision, Effizienz und Spitzentechnologie bekannt und dort sind auch die großen Automobilhersteller (Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi) angesiedelt. Mit diesem Schritt nimmt das Unternehmen Kurs auf sein Ziel, mit seinem Nutzfahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb („FCEV“) den Einstieg in das Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen.