"It's Glowtime": Was Apple am Montagabend vorstellen wird

Unter dem Motto "It's Glowtime" lädt der iPhone-Bauer aus Cupertino am Montagabend zur nächsten Produktvorstellung, bei der unter anderem die nächste iPhone-Generation vorgestellt wird. Wamsi Mohan, Analyst bei der Bank of America, sieht darin den Beginn eines neuen softwaregetriebenen Aufrüstungszyklus und erwartet, dass die Apple-Aktie von der Vorstellung des iPhone 16 und der Integration von Apple Intelligence profitieren könnte.

Mohan prognostiziert, dass die iPhone-16-Reihe, die in vier Modellen erscheinen soll (Pro, Pro Max, Plus und Standard), wegweisende Neuerungen in puncto Hardware und Software bieten wird. Im Fokus stehen vor allem die Integration von Apple Intelligence sowie die Verbesserung der künstlichen Intelligenz (KI) und Siri. Das Pro- und Pro-Max-Modell werden mit dem neuen A18-Bionic-Chip und einem größeren Display ausgestattet sein. Mohan erwartet zudem ein verbessertes Kamerasystem und ein schlankeres Design.